Gazzetta - Juan Jesus non si è allenato! Allarme difesa con Koulibaly e Manolas già assenti

Allarme difesa per il Napoli in vista della gara contro il Milan di domenica. Ieri, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non si è allenato neanche Juan Jesus, augurandosi sia solo un riposo preventivo visto che con Koulibaly fuori e Manolas in permesso in Grecia (ieri bloccato in aeroporto per un controllo di contanti, poi risultati in regola), mancano i centrali e infatti nei movimenti Spalletti ha spostato in mezzo Di Lorenzo. I

Il terzino del Napoli ha giocato spesso in caso di emergenza come centrale, ma Spalletti si augura di poter ritrovare quanto prima il difensore brasiliano che in questo momento diventa indispensabile date le varie indisponibilità.