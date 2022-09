Gazzetta - Kvaratskhelia a caccia del primo gol europeo col Napoli! Può essere l'arma in più stasera

Khvicha Kvaratskhelia può essere l'uomo in più del Napoli contro il Glasgow Rangers questa sera

Khvicha Kvaratskhelia può essere l'uomo in più del Napoli contro il Glasgow Rangers questa sera. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presentando la partita: "Il Napoli è tecnicamente superiore, ha un centrocampo solido e in avanti può sfruttare l’incontenibile esuberanza, tecnica e atletica, di Khvicha Kvaratskhelia, la sorpresa di questo inizio stagione, alla ricerca della prima rete europea con gli azzurri, dopo le quattro messe a segno in campionato".