Gazzetta - La Juve vuole annunciare Giuntoli, ma ADL non lo libera

Aurelio De Laurentiis, con i piedi ben piantati a terra, si tiene stretto Cristiano Giuntoli, mentre a Torino si sfregano le mani prima di dare lo strattone decisivo e arrivare all’annuncio tanto atteso. il d.s. fiorentino ha un altro anno di contratto con il Napoli e il presidente azzurro sinora non ha dato segnali di apertura per una risoluzione a stretto giro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Prende corpo l’idea che De Laurentiis voglia prendere tutti per stanchezza.