Gazzetta - Meglio di Diego! Spalletti ha media punti superiore a quella degli anni degli Scudetti

Era una speranza di chi inseguiva: il gennaio “claudicante” di Spalletti. Il mese è finito e la Lega invece lo ha premiato come miglior tecnico di gennaio, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando delle quattro vittorie di fila del Napoli che hanno amplificato le distanze in classifica passando in cinque gare da un Milan a otto punti, a un’Inter a tredici: "Un distacco che dopo venti giornate di campionato non era mai stato registrato in Serie A. Luciano e la sua Banda ogni giorno che passa dimostrano di essere in grado di superare qualsiasi ostacolo.