Gazzetta - Non c'è ottimismo sul rinnovo di Insigne: ADL ha respinto la richiesta di aumento

A che punto siamo col rinnovo di Lorenzo Insigne? Le parti hanno deciso di ritrovarsi in estate per cercare la soluzione migliore per prolungare l’accordo che scadrà a giugno 2022. A trattare l'argomento è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non lascia filtrare buone sensazioni sul tema.

"Le indicazioni che arrivano dopo un primo approccio, però, non spingono all’ottimismo. Insigne ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione e, secondo i suoi programmi, per restare pretenderebbe un milione di euro in più all’anno. Una richiesta che Aurelio De Laurentiis avrebbe rispedito al mittente. La sua nuova politica si baserà sull’abbattimento dei costi.

Nessuna delle due (parti) è intenzionata a rompere, ma ciascuna vuole fare leva sul giudizio e sui sentimenti dell’altra. La posizione del presidente è decisa, potrebbe ammorbidirsi un po’ se la squadra otterrà il pass per la prossima Champions. Con 50 milioni di entrate garantite, De Laurentiis potrebbe anche rivedere la propria posizione ma, difficilmente, accetterà la richiesta di aumento, al massimo potrebbe concedere dei bonus. L’ipotesi che tutti vogliono allontanare, ma che bisogna considerare, è quella della rottura. A quel punto, ci sarebbe la possibilità concreta che il capitano possa essere messo sul mercato".