Gazzetta - Osimhen, in arrivo multa del 50% dello stipendio lordo mensile: la cifra

Dopo il video per la festa a sorpresa, il Napoli inoltrerà una raccomandata di contestazione a Victor Osimhen. La richiesta al Collegio Arbitrale sarà per la multa massima prevista, ovvero del 50 per cento dello stipendio lordo mensile. In soldoni il calciatore nigeriano rischia di pagare 200 mila euro di multa la sua festa di compleanno. In casa azzurra non si intende infierire, ma dare un segnale chiaro. Perché questa pandemia ancora è un pericolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.