Gazzetta - Ottimismo per Navas: si può chiudere grazie a Mendes, i dettagli

TuttoNapoli.net © foto di Getty/Uefa/Image Sport C’è ottimismo nell’ambiente napoletano per l’arrivo di Keylor Navas in azzurro. Anche se in apparenza tutto tace. Nel senso che il Napoli attende che il portiere costaricano sblocchi la sua situazione col Psg, dal quale pretende una congrua buonuscita. Il club di proprietà qatariota fa invece sapere che non ha avuto offerte e a sua volta dice di attendere chi si fa avanti. Un gioco delle parti nel quale da qui a una settimana vedremo chi avrà bluffato. In realtà dietro le quinte si sta muovendo il potentissimo Jorge Mendes, agente anche del portiere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.