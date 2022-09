Gazzetta - Politano ko per almeno un mese: oltre a Lozano ci sono 2 alternative a destra

Politano come Osimhen ko, non ci saranno alla ripresa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Politano come Osimhen ko, non ci saranno alla ripresa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Demme è recuperato e diventa fondamentale per “togliere” minuti a Lobotka, a gara in corso, l’infortunio di Politano preoccupa. L’azzurro rischia di restare un mese fuori per cui Lozano diventa il riferimento con il giovane Zerbin e l’adattato Elmas alternative. Al momento invece Osimhen potrà recuperare con calma. Ci sono Simeone e Raspadori".