Gazzetta - Raspadori, sì ai 2,4mln di euro rifiutati da Mertens: un ex azzurro favorisce l'affare

Il Napoli è pronto a fare follie per convincere il Sassuolo a cedergli Raspadori, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che con soltanto due anni di contratto il giocatore è nelle condizioni migliori per trattare sia il rinnovo (ipotesi al momento lontana) che il passaggio al Napoli. Col Napoli i contatti sono continui ed il fatto che a curare gli interessi del ragazzo ci sia l'ex azzurro Fausto Pari può favorire in qualche modo l'operazione. La base della trattativa sono i 2,4mln di euro d'ingaggio che ha rifiutato Mertens, con un'indicizzazione verso l'alto nel corso degli anni. Per convincere il Sassuolo, che ha già monetizzato da Scamacca, servono invece 30mln di euro. Il ragazzo però spinge, consapevole della stima di Spalletti