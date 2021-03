Gazzetta - Rinforzi sugli esterni: Dimarco e altri due profili a sinistra, c'è anche l'alternativa a Di Lorenzo

Il Napoli lavora già intensamente sul mercato in vista della prossima stagione. Il punto sul mercato arriva dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Giuntoli ha avuto relazioni sullo svedese Gabriel Gudmundsson, 21 anni, del Groningen. Si tratta di un esterno sinistro basso che potrebbe sostituire Mario Rui che non è certo della conferma, mentre il futuro di Faouzi Ghoulam è un grande interrogativo. Per lo stesso ruolo, il ds sta seguendo anche Federico Dimarco, 23 anni, del Verona, e Junior Firpo, del Barcellona. Quest’ultimo è il vero obiettivo del dirigente napoletano che offrirà ai catalani 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Come alternativa a Di Lorenzo, sulla fascia destra, si sta seguendo Aimen Moueffek, 20 anni, del Saint-Etienne".