Gazzetta - Ritornano i fantasmi col solito incubo Verona: la differenza col pari di maggio

C'è grande differenza tra il pari di ieri e quello di maggio col Verona. Nella sua ricca analisi, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "A volte ritornano, i fantasmi. E ti costringono a prestazioni non brillanti, rognose, complicate. Il primo pari al Maradona in campionato arriva proprio nella sera in cui il Napoli porta sulle maglie il viso di Diego e 30 mila tifosi cercano di sospingerlo alla vittoria. Ma bisognava fare i conti col Verona, lo stesso dell’incubo del 23 maggio".

Un altro Napoli rispetto a quello di Gattuso: "Differente comunque è stata la prestazione e questa è la cosa più importante in prospettiva. Infatti quel Napoli appariva svuotato e quasi sorpreso dalla prestazione avversaria. Stavolta i ragazzi di Spalletti hanno mostrato comunque voglia di inseguire il risultato - colpiti due pali - anche se è mancata lucidità per aggirare l’ottimo muro difensivo del Verona".