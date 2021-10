Gazzetta - Spalletti non in panchina, per questo in campo i migliori: un solo cambio

In campo i migliori, i titolari, per provare a vincerla, per mantenere la scia del Milan. E' questa la strategia di Luciano Spalletti, qualcosa ha lasciato intendere nella conferenza stampa della vigilia, altro viene raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che a proposito di formazione in vista della gara col Bologna scrive: "Già mancherà lui dalla panchina, Spalletti, e a maggior ragione metterà in avvio la squadra che funziona già meglio. Probabilmente sarà solo uno il cambio rispetto agli 11 titolari schierati negli ultimi due turni contro Torino e Roma. Ci sarà Lozano al posto di Politano. Non si toccano davanti né Osimhen e neanche il capitano Insigne, che dovrebbe riposare un po’, ma che vuol esserci in campo".