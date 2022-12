Gazzetta - Svolta Juve, tutto su Giuntoli con Marotta o Carnevali ad affiancarlo

TuttoNapoli.net

Possibile svolta societaria in casa Juve con l'ingaggio di un nuovo ds. La scossa, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere anche molto più forte e portare a un cambiamento più grande. In quel caso occhio a Cristiano Giuntoli, l’uomo mercato delle grandi intuizioni del Napoli (Kim e Kvaratskhelia sono solo due esempi), già in passato nei pensieri della Juventus. L’eventuale ingaggio di Giuntoli, a cui verrebbe affidata l’area sportiva, sarebbe comunque accompagnato da un d.g./a.d. In pole Marotta, in alternativa Carnevali.