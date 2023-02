Gazzetta - Un anno fa ADL pensò di cambiare Spalletti: lo accusava di una cosa

Spalletti ha riconquistato De Laurentiis. Un anno fa l'allenatore rischiava di salutare Napoli in anticipo

Era di maggio, meno di un anno fa. E il clima intorno al Napoli non aveva minimamente una relazione con quello attuale.

La delusione di una piazza per una squadra che aveva fatto bene ma sul più bello era scomparsa, per poi riapparire a scudetto svanito, un presidente che non risparmiava stilettate al suo allenatore, che pensò seriamente di cambiare. Acqua passata, oggi certi discorsi fanno quasi sorridere. Aurelio De Laurentiis “accusava” Luciano Spalletti di non essersi calato nella città, vivendo in albergo".