Gazzetta: "Vina-Anguissa non è da rigore, il contatto è fortuito"

Vina-Anguissa, non è da rigore. Questo il (sorprendente, ndr) titolo della moviola della Gazzetta dello Sport sull'atterramento in area romanista del centrocampista del Napoli durante Roma-Napoli: "L’episodio più controverso avviene all’11’ della ripresa quando - su cross dalla trequarti di Insigne - la palla spiove verso il centro dell’area della Roma dove Anguissa in corsa colpisce il pallone con il petto portandoselo in avanti e anticipando Vina.

Il difensore della Roma saltando perde l’equilibrio e ricadendo colpisce lievemente sul polpaccio Anguissa che va a terra dolorante. L’arbitro Massa ritiene il contatto leggero e fortuito e non fischia, una valutazione che il Var Di Bello condivide o che - comunque - non considera un chiaro errore, non richiamando quindi il direttore di gara alla review. Resta qualche dubbio, ma la decisione può essere ritenuta corretta" scrive la rosea..