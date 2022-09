Gazzetta - Vittoria pesantissima, anche se meno convincente: continuità fondamentale!

Il Napoli vola in vetta alla classifica grazie alla terza vittoria in una settimana. En plein per gli azzurri, che battono anche lo Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vola in vetta alla classifica grazie alla terza vittoria in una settimana. En plein per gli azzurri, che battono anche lo Spezia, grazie a un gol allo scadere di Giacomo Raspadori. Un successo che La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza in sintesi così:

"Dopo il mezzo passo falso con il Lecce, si temeva il contraccolpo psicologico su un gruppo giovane e ancora da plasmare. Invece sono arrivate prestazioni convincenti, a tratti entusiasmanti, contro Lazio e Liverpool, cui si aggiunge ora questa vittoria pesantissima per i tre punti che porta, ma magari meno convincente sotto il profilo del gioco. Ci sta, perché non sempre si può essere belli e possibili. Ma per una squadra che conta di raggiungere obiettivi importanti, dare continuità di risultati è fondamentale".