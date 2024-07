Mediaset - Accelerata per Lukaku, a breve summit col Chelsea: c'è volontà reciproca

L'accordo con l'attaccante belga c'è, restano da limare le distanze economiche col Chelsea, proprietario del cartellino.

Romelu Lukaku è il grande obiettivo di Antonio Conte per sostituire il partente Victor Osimhen. L'accordo con l'attaccante belga c'è, restano da limare le distanze economiche col Chelsea, proprietario del cartellino. In questo senso, a breve, è atteso un summit con il club londinese per tentare l'accelerata decisiva.

Sportmediaset riporta gli ultimi aggiornamenti della trattativa sul proprio sito: "È infatti in programma a breve un incontro tra Napoli e Chelsea per provare a venirsi incontro e trovare una quadra. Il club londinese chiede almeno 35 milioni di euro più bonus, quello partenopeo non arriva a offrirne 30.

La distanza insomma c'è, ma non è incolmabile e il summit in programma è la testimonianza di come tra i due club ci sia la volontà di provare a venirsi incontro. Il belga nel frattempo continua ad allenarsi in vacanza, forte anche di un'intesa già sostanzialmente trovata per quanto riguarda l'ingaggio: 6 milioni a stagione più bonus per tre anni".