I piccoletti non sfondano: a Spalletti servono i cambi per la 10a vittoria

Il Napoli vince ancora e Luciano Spalletti eguaglia le 10 vittorie nelle prime 11 gare di Sarri nel 2017-18. Gli azzurri escono vittoriosi nel confronto con una Salernitana rognosa ed intensa, che riesce a metterla sulla lotta (39' di gioco effettivo, appena il 40%) al termine di una prestazione sofferta e non di facile lettura. Da un lato infatti c'è la solidità difensiva e la vittoria senza elementi imprescindibili e caratterizzanti nel gioco come Osimhen e Insigne, dall'altro poca pericolosità e difficoltà palla a terra e nello stretto nonostante la scelta ricaduta sulla qualità di Mertens e Zielinski come sotto punta, oltre a qualche sbavatura anche in non possesso.

La decidono i cambi

Il gol-vittoria porta la firma di Zielinski, tra i peggiori fino alla conclusione (non irresistibile) che beffa il portiere, ma la disposizione in area di rigore cambia con l'ingresso di Elmas e Petagna. Quando il Napoli sembrava non riuscire più ad entrare in area, da uno scambio del macedone verso l'ex Spal nasce infatti l'imbucata per il polacco, che poi restituisce palla per il colpo di testa sulla traversa. A seguire poi il tiro-cross di Mario Rui deviato dalla difesa - condizionata anche dalla presenza di Petagna - che poi arriva a Zielinski. In pochi minuti quello che era mancato in precedenza con poco peso in area ed i piccoletti in difficoltà negli spazi stretti.

Ingenuità nel finale

Nonostante le difficoltà elencate, il Napoli la sblocca, ma poi non ha una gestione serena e soprattutto con concentrazione. Avanti di un gol e di un uomo, la squadra di Spalletti si sbilancia nel tentativo di trovare il raddoppio, deconcentrandosi anche dopo una lunga fase di possesso palla e si fa trovare scoperta dopo aver portato 5 giocatori in area e 3 sulla trequarti: Anguissa forza un filtrante per Politano e la Salernitana riparte in un 2 vs 2 che esalta Ribery che può rifinire per Simy. Così nasce l'espulsione di Koulibaly che poi costringe il Napoli ad un finale molto sofferto, ridando fiducia e spinta alla Salernitana che alza le torri e ci prova fino al 97'.