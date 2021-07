Rai - Nome nuovo a centrocampo: piace lo svizzero Zakaria, ma a una condizione

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Secondo Ciro Venerato, giornalista Rai intervenuto a Kiss Kiss Napoli, la società azzurra - col placet di Spalletti - ha messo nel mirino Denis Zakaria, anni 24, centrocampista del Borussia M'gladbach in scadenza di contratto nel 2022 e assistito da Ramadani. Venerato ha affermato: "Il Napoli provò a prenderlo già un anno fa ma costava 45 milioni. Potrebbe arrivare, ora, solo se il Napoli riuscirà a cedere Fabian in tempi ragionevoli".