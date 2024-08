Rai - Osimhen-Al Ahli, è quasi fatta! Si può chiudere a 80-85mln: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel corso del telegiornale sportivo in onda su Rai Due ha raccontato di un Victor Osimhen a un passo dall'Al Ahli: "Osimhen tra poche ore sarà un giocatore dell'Al Ahli. E' terminato il vertice capitolino tra l'entourage del giocatore e Lee Congerton, direttore dell'Al Ahli.

In un primo momento gli arabi avevano offerto 30 milioni all'anno per quattro anni, offerta però rifiutata. Ora si sarebbe arrivati a 40 milioni netti per quattro anni. I dirigenti arabi sono rimasti a Roma, dov'è in arrivo anche De Lauentiis. Potrebbe esserci un altro vertice per cederlo quanto prima. Il Napoli chiede 100 milioni, come offerta siamo fermi a 70 più bonus, la quadra tra gli 80 e gli 85 si può trovare. E' quasi fatta".