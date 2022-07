Rai - Sostituto Koulibaly, tre nomi nella lista del Napoli: c'è anche un suo connazionale

"Per il difensore in scadenza col Napoli c’è il Barcellona e forse il Chelsea, se non fa De Ligt, e poi si parla anche di Juventus e Psg, come alternativa a Skriniar".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’ del possibile erede di Kalidou Koulibaly: “Per il difensore in scadenza col Napoli c’è il Barcellona e forse il Chelsea, se non fa De Ligt, e poi si parla anche di Juventus e Psg, come alternativa a Skriniar. Il Napoli si sta già muovendo se dovesse perdere il senegalese, i nomi nella lista del club sono tre: Milenkovic, che piace all’Inter e non al Milan, Bailly, difensore del Manchester United, e Pepe Abou Cissé, un senegalese che gioca nell’Olympiacos in coppia con l’ex Manolas”.