Repubblica - Conte agita la vigilia: è già infastidito e insofferente alle critiche

Conte agita la vigilia: è già infastidito e insofferente alle critiche

Di apprezzabile c’è la sua idiosincrasia per le sconfitte, che è tipica dei vincenti, scrive il quotidiano Repubblica in riferimento agli 8 minuti di conferenza stampa di Antonio Conte in cui ha liquidato in fretta ognuna delle domande (nove, per la precisione) nella surreale conferenza di ieri pomeriggio a Castel Volturno:

"L’allenatore ha deciso di agitare ancora di più le acque della vigilia, dando la sensazione di essere molto infastidito dal malcontento che è serpeggiato negli ultimi giorni intorno alla sua squadra: respinto al mittente senza alcuna dichiarazione a effetto e con la semplicissima efficacia del linguaggio del corpo". Eppure non c'è un clima negativo o contro il tecnico: "Le lapidarie dichiarazioni sono parse un segnale di insofferenza, anche se il cammino del suo Napoli è stato accompagnato finora soprattutto da coccole ed entusiasmo. Il tecnico si aspettava evidentemente più gratitudine, dopo aver risollevato la squadra. Finora gli azzurri sono andati al di là delle aspettative e invece agli applausi si sono sostituite in fretta le critiche, che alla vigilia della trasferta di Udine hanno spazientito l’ex ct".