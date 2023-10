Repubblica - Garcia sotto esame e pressione: panchina ancora a rischio, c'è un indizio chiaro

Di fronte però ci sarà il Milan di Stefano Pioli che vuole continuare a dare la caccia alla vetta della classifica.

E' il grande giorno di Napoli-Milan e Rudi Garcia è sotto esame. A scriverlo è l'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al "Maradona". Il Napoli campione d'Italia vuole rialzare la testa in campionato e tornare in corsa per i primi posti della classifica. Di fronte però ci sarà il Milan di Stefano Pioli che vuole continuare a dare la caccia alla vetta della classifica.

Una gara importante soprattutto per il tecnico azzurro, che dopo un inizio a corrente alternata è stato messo in discussione, sia dalla piazza che dal presidente Aurelio De Laurentiis. Alla vigilia l'allenatore azzurro ha commentato: "Io devo anche spingerli per migliorare, ma sono contento del loro atteggiamenti e se c'è bisogno di una risposta l'abbiamo avuta sia a Verona che a Berlino, lì potevamo giocare meglio ma non avere un atteggiamento di squadra migliore o una voglia maggiore".

Ecco quanto si legge sul quotidiano: "La tempesta non è ancora alle spalle e Rudi Garcia è stato dunque costretto a vivere un’altra vigilia di tensione, trasparente nelle risposte ironiche, secche e a tratti infastidite con cui il tecnico francese ha presentato la supersfida di stasera (ore 20.45) al Maradona contro il Milan. Garcia è sotto pressione e anche ieri a Castel Volturno è stato seguito come un’ombra da Aurelio De Laurentiis, che continua a tenere alta la guardia nonostante le vittorie contro Verona e Union Berlino".