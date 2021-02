Repubblica - Gattuso sorprende tutti: con l'Atalanta può varare il 3-4-3, i dettagli

Un cambio modulo per sorprendere l'Atalanta. Qualcosa si era intravisto già contro il Parma nel finale. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che Gattuso, per la partita di questa sera, sta pensando ad un cambio modulo, si ipotizza il passaggio al 3-4-3 con l'inserimento di Maksimovic nel terzetto difensivo, Zielinski e Bakayoko in mediana (riposo per Demme) e Di Lorenzo con Mario Rui esterni alti. Una soluzione legata dall'esigenza di sorprendere la formazione nerazzurra e di coprirsi con cinque difensori in fase di non possesso. Insigne sarà ovviamente l'esterno a sinistra, in attacco Lozano favorito su Petagna.