Sky - A gennaio priorità a due terzini: quattro i profili seguiti dal Napoli

Napoli, cosa potrebbe accadere a gennaio? Prova a rispondere a questo interrogativo il sito di Sky Sport, che racconta di un club che ha come priorità quella di dare alternative a Spalletti sulle corsie difensive per far rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui: "Reinildo Mandava (27enne mozambicano del Lille, in scadenza di contratto a giugno) è una possibilità; Fabiano Parisi (classe 2000 dell’Empoli, 4 presenze quest’anno in campionato) un giovane di prospettiva; Pervis Estupinan (ecuadoregno classe 1998 del Villarreal) un’idea che può tornare.

Ma anche a destra l’intoccabile Di Lorenzo - l’unico ad aver giocato tutti i minuti - ha alle spalle soltanto l’infortunato e in scadenza Malcuit. Più il giovane Zanoli da far crescere. Noussair Mazraoui, 24 anni fra pochi giorni, è un marocchino cresciuto calcisticamente nell’Ajax: profilo interessante, di valore e a scadenza. Ma sta lì nel database. Aspettando di decidere. Di capire che fare. Se già intervenire. La priorità è ora il fronte rinnovo.