Sky - Blitz a Parigi e Istanbul per Diallo o Kim! Spiegato progetto e parlato con agenti per convincerli

TuttoNapoli.net

© foto di

La squadra azzurra ha individuato i profili di Abdou Diallo del PSG e Kim Min-jae del Fenerbache per sostituire Koulibaly appena trasferitosi al Chelsea. Per entrambi, negli ultimi giorni, il Napoli ha effettuato dei blitz a Parigi e Istanbul per illustrare il progetto ai due giocatori e parlare con gli agenti. Per Diallo i contatti sono sempre in corso, mentre per Kim si attenderà fino all'ultimo la sua decisione visto l'interesse anche del Rennes. Lo riporta la redazione di Sky Sport.