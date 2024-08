Sky - Cajuste, trovata un'altra sistemazione: va all'Ipswich Town in prestito

Naufragata l'operazione con il Brentford, con riflessi probabilmente anche su quella Brescianini, Jens Cajuste al secondo tentativo potrebbe approdare in Premier League. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sul centrocampista - in uscita dal Napoli non rientrando nei piani di Conte - c'è il neo-promosso Ipswich Town. L'operazione però, a differenza di quella col Brentford, dovrebbe concludersi con la formula prestito secco.

