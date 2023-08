Sky - Gabri Veiga, gli accordi con club e agente ci sono: ritardo dovuto al contratto

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando anche del ritardo nell'arrivo di Gabri Veiga:

“Per Gabri Veiga non dovrebbero esserci sorprese in negativo: non sappiamo quando arriverà in Italia; tuttavia, non ci aspettiamo brutte sorprese perché la trattativa è andata avanti per settimane e le parti avrebbero raggiunto tutte le intese del caso. Non ci risultano viaggi in corso in questo momento, ma l'operazione è virtualmente chiusa: l'accordo con il club c'è, come anche quello con il calciatore, però la stesura dei contratti del club azzurro prende sempre qualche giorno in più, perché ci sono tante cose da controllare. Conosciamo come sono i contratti di De Laurentiis e le conseguenze che tutto ciò comporta. La trattativa è andata avanti per tanto tempo, anche in maniera sotterranea. Veiga aveva una clausola, ma il Napoli non ha voluto pagarla e lo prenderà comunque per una somma importante: 35 milioni al Celta ed un quinquennale al ragazzo. L'affare si farà: Gabri giocherà nel Napoli, anche se non sappiamo dire quando, con esattezza, sosterrà le visite mediche.

Quando arriverà il rinnovo di Osimhen? Finché non si firma, è giusto avere un po' di apprensione. Tra ciò che ci hanno detto e ci che abbiamo raccolto, però, non sembrano esserci grossi sono dubbi sul fatto che l'accordo per il rinnovo ci sarà. Fino a quando non si firma, comunque, si cerca di mettere pressione per accelerare determinati passi. Simakan del Lipsia possibile nuovo acquisto per la difesa? Lo stava cercando il Milan l'anno scorso, ha grande prospettiva, ma non ne abbiamo mai sentito parlare di lui per il Napoli. A noi risulta che il Napoli non comprerà un nuovo difensore in questa sessione di mercato”.