Rileggi live Dimaro, day 4: seduta pomeridiana, partitella vinta dai blu di McT, De Bruyne e Big Rom

Si chiude qui il racconto dell'allenamento pomeridiano nel quarto giorno del ritiro di Dimaro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti ed appuntamento stasera alle 2o.30 per l'incontro di quattro azzurri con i tifosi in piazza, live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite.

19.01 - Gli azzurri escono dal campo tra gli applausi dello stadio. Termina qui la seduta pomeridiana del quarto giorno di ritiro.

18.48 - Ora la squadra è tutta in cerchio per fare stretching.

18.43 - Raspadori accorcia le distanze per i viola 2-1 sempre per la squadra blu.

18.39 - Grande gol dalla distanza di Spinazzola. Dopo una grande azione manovrata l'esterno italiano scarica in porta il pallone. Il risultato è 2-0 per i blu.

18.34 - Billy Gilmour ancora a parte e sta lavorando in palestra, ma non è mancato un passaggio in campo salutare i tifosi.

18.27 - Olivera è uscito dalla partitella e sta consultando lo staff tecnico toccandosi il bicipite destro.

18.25 - Le due squadre in campo rispecchiano l'anima di Antonio Conte con la difesa che riesce nel neautrealizzare l'attacco.

18.21 - Asse De Bruyne-Neres caldissimo, dopo una serie di scambi tra i due il brasiliano in zona cross ha tentato un pallonetto d'esterno finito sopra la traversa.

18.18 - Dopo aver svolto a parte la seduta mattutina Olivera adesso è in campo e si sta allenando con la squadra.

18.14 - Partitella a metà campo blu contro viola. Le due squadre, in blu: Contini Neres, Zanoli, De Bruyne Rrhmani, Lukaku, Spinazzola, Lang, Hasa, McTominay, Beukema. In viola: Meret Anguissa, Zerbin, Olivera, Juan Jesus, Marianucci, Di Lorenzo, Lobotka, Politano, Raspadori, Lucca.

18.07 - Inizia la seduta pomeridiana degli azzurri.

17.50 - Tantissimi tifosi in coda attendono l'apertura dei cancelli dello Stadio Comunale di Dimaro.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quarta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La squadra di Antonio Conte torna a calcare il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Carciato dopo la conferenza di presentazione di Noa Lang che si è tenuta nel primo pomeriggio all'interno del teatro comunale.