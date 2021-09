Sky - Insigne e Lobotka in forte dubbio per Leicester: le ultime su Osimhen, Mertens e Ghoulam

Dopo il giorno di riposo, stamattina il Napoli ha ripreso ad allenarsi agli ordini Luciano Spalletti. Demme e Osimhen hanno fatto allenamento personalizzato in campo: per il nigeriano qualche scoria di troppo dopo le due gare in nazionale. Lobotka ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e resta in dubbio per la gara di Europa League. Lorenzo Insigne ha svolto lavoro in palestra in seguito al trauma contusivo subìto nella gara di sabato contro la Juventus e difficilmente sarà rischiato giovedì contro il Leicester. Mertens e Ghoulam hanno svolto l'intera seduta in gruppo e si avvicinano al rientro in campo. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.