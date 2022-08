Sky - Non è finita per Navas! ADL ci riproverà fino all'ultimo e lui vuole Napoli

Il Napoli vuole Keylor Navas e aspetterà fino all’ultimo secondo di mercato per portarlo in azzurro e anche dopo

Il Napoli vuole Keylor Navas e aspetterà fino all’ultimo secondo di mercato per portarlo in azzurro e anche dopo. Lo fa sapere dagli studi Sky il giornalista Gianluca Di Marzio. D'altro canto, il portiere vuole Napoli, anche se non intende rinunciare ai soldi. Si continua a trattare con il PSG per la buonuscita. Se non si arriverà in tempo, magari si riaggiorneranno a gennaio o comunque quando lui riuscirà a svincolarsi dai francesi, con cui è legato da un contratto fino al 2024 per un totale di 18 milioni di stipendio per due anni.