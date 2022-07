Sky - Ostigard è arrivato a Dimaro: si aspetta solo l'annuncio ufficiale

Leo Ostigard è pronto a iniziare la sua nuova esperienza con la maglia azzurra.

Leo Ostigard è pronto a iniziare la sua nuova esperienza con la maglia azzurra. Il difensore norvegese, che ha già svolto le visite mediche con il Napoli, in serata è arrivato a Dimaro dove ha raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro. Il classe 1999 arriva al Napoli a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla rivendita. A riportarlo è Sky Sport.