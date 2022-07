Sky - Ostigard in arrivo a Dimaro! Difensore partito da Roma, nel pomeriggio primo allenamento

Nel pomeriggio di ieri Leo Skiri Ostigard ha sostenuto le visite mediche con il Napoli e oggi il difensore norvegese si aggregherà alla sua nuova squadra

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio di ieri Leo Skiri Ostigard ha sostenuto le visite mediche con il Napoli e oggi il difensore norvegese si aggregherà alla sua nuova squadra nel ritiro di Dimaro. L'ex Genoa, in arrivo dal Brighton per 5 milioni di euro più 3 di bonus e percentuale sulla futura rivendita, è in partenza in questi minuti da Roma, direzione Trentino, e nel pomeriggio dovrebbe svolgere una seduta d'allenamento leggera prima dell'amichevole degli azzurri contro il Perugia.