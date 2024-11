Tmw svela: Napoli vuol comprare a gennaio, due nomi nel mirino

Lo scrive il portale specializzato Tuttomercatoweb

Napoli, dall'Ajax due nomi per gennaio. Occhi su Kenneth Taylor e Devyne Rensch. Lo scrive il portale specializzato Tuttomercatoweb: "Uno dei nomi più interessanti è quello di Devyne Rensch, dell'Ajax, ventun anni e da ben quattro in prima squadra, riuscendo anche ad arrivare in Nazionale nel corso del 2021 quando era appena diventato maggiorenne. In questa stagione è diventato uno dei titolari inamovibili per il tecnico italiano Francesco Farioli, tanto da essere utilizzato già per diciassette partite, fra Eredivisie, qualificazioni di Europa League e, appunto, il torneo continentale. Ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.

L'altro nome è quello di un centrocampista, Kenneth Taylor, uno dei migliori per rendimento finora. Può giocare sia da centrale di centrocampo che da mediano davanti alla retroguardia, nel ruolo che è di Stanislav Lobotka. Molto dipenderà dal futuro dello slovacco, ma Taylor può essere un investimento anche in vista di giugno prossimo".