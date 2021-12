Tmw - Tuanzebe a un passo! Affare in stile Anguissa col Man United: i dettagli

Axel Tuanzebe è sempre più vicino al Napoli. Il club partenopeo e il Manchester United stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto, dopo il via libera dell'Aston Villa alla risoluzione anticipata del prestito. Come Anguissa, Giuntoli è pronto a definire l'acquisto a titolo temporaneo e ad assicurarsi il diritto di riscatto al termine della stagione: c'è ottimismo, il Napoli lavora per chiudere l'accordo entro domenica. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.