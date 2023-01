Tuttosport - Højlund per sostituire Osimhen! Primi contatti con l'Atalanta

Rasmus Højlund, 19 anni, è stato individuato dal Napoli come possibile erede di Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

Rasmus Højlund, 19 anni, è stato individuato dal Napoli come possibile erede di Osimhen. Come scrive il quotidiano Tuttosport, Cristiano Giuntoli si è follemente innamorato del bomber dell'Atalanta perché - si legge - ha le stesse caratteristiche di Osimhen, cioè attacco alla profondità e fiuto del gol. Da domani cominceranno i contatti con la dirigenza dell’Atalanta per trovare un accordo sul prezzo che pare potrebbe non essere inferiore a 40 milioni di euro.