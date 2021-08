Tuttosport - Manolas all'Olympiacos per Camara: c'è la regia di Raiola, agente di entrambi

Sono giorni caldi per Kostas Manolas, accostato all'Olympiacos che vorrebbe riportarlo in patria. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Napoli sta facendo leva con l'agente del giocatore, Mino Raiola, per una doppia operazione: cedere il difensore, togliendosi il peso di un ingaggio da circa 4mln netti e provare a chiudere lo scambio con il mediano Mady Camara, anche lui seguito da Raiola. Si prova ad impostare un discorso alla pari, al massimo inserendo qualche milione di differenza da versare negli anni.