Il gesto di Juan Jesus spegne le speculazioni su una possibile exit strategy

Juan Jesus zittisce le polemiche e lo fa con un ulteriore post sui social dopo le polemiche dell'altro giorno. A scriverlo è La Repubblica. Il difensore brasiliano aveva esternato tutte le sue preoccupazioni sulla città legate alla sicurezza subito dopo il tentativo di furto della sua auto ma soprattutto per i cinque geolocalizzatori utilizzati per monitorare i suoi spostamenti. Ieri il giocatore ha corretto il tiro e ha scelto sempre via Instagram di spegnere definitivamente la polemica in merito alle sue dichiarazioni.

Quello che eventualmente succederà sul mercato (il contratto di Juan Jesus scade al termine della stagione attuale) col Napoli pronto a valutare l’acquisto di un nuovo centrale difensivo, non c’entrerà nulla con la disavventura dell’auto. I discorsi saranno tutti di natura tecnica.