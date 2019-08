Il Napoli dura un tempo, poi crolla: 4-0 col Barça ed ora bisogna sbloccare il mercato

Il Napoli esce molto male dall'ultimo test internazionale e con una serie di contraddizioni in ambito di mercato. La partita ravvicinata costringe Ancelotti a ruotare gli uomini, ma l'attacco già corto diventa cortissimo con Milik che va fuori nel riscaldamento per un affaticamento. Ancelotti alza Elmas da falso esterno, senza grossi risultati, e schiera Verdi in uscita per far riposare Insigne. Il Barcellona però domina sul piano del possesso ed il Napoli senza una punta su cui appoggiarsi non riesce ad uscire: nel primo tempo tiene e sfiora anche l'1-0 con Fabian nel finale, ma nella ripresa crolla dopo un gol in fuorigioco netto ed un altro molto dubbio, poi arriva il tris di Suarez con una prodezza da fuori ed il 4-0 di Dembele.