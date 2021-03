Il primo colpo del Napoli è già stato programmato

In attesa del nome, che può variare in questi mesi, il Napoli ha già pianificato il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Sarà un difensore centrale dato che Nikola Maksimovic non rinnoverà il suo attuale contratto in scadenza a giugno. Il centrale serbo ha preteso un aumento eccessivo e così la trattativa per il suo prolungamento si è interrotta.

NUOVO ACQUISTO - Il Napoli, da mesi, è alla ricerca del profilo giusto. Si parla, ad esempio, di Senesi del Feyenoord, nome che ritorna dopo le ipotesi estive, ma tante altre saranno le suggestioni per rinforzare il pacchetto arretrato che, intanto, vanta già Manolas, Koulibaly e Rrahmani. Ne servirà un quarto, di difensore, per completare il reparto. In attesa di capire cosa accadrà con Koulbaly. Per lui c'è grande incertezza. In estate potrebbe partire oppure restare, come spesso accaduto in questi anni. Per la gioia di tifosi e allenatore.