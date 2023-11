Il rientro di Osimhen e i tre dubbi di Mazzarri: full immersion verso l'Atalanta, la probabile formazione

Non vede l'ora di debuttare, Walter Mazzarri. Che a Castel Volturno non pensa ad altro, lavora sodo con un organico decimato

Non vede l'ora di debuttare, Walter Mazzarri. Che a Castel Volturno non pensa ad altro, lavora sodo con un organico decimato dagli impegni con le nazionali, ma lavora comunque. Con la squadra e anche da solo. Una full immersion, in cui studia la probabile formazione da mandare in campo sabato alle 18 contro l'Atalanta, il primo di quattro big match di fila. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Si ripartirà certamente dal 4-3-3, è chiaro. Con Gollini in porta, visto che Meret è ai box. Poi Di Lorenzo, Rrahmani, uno tra Natan e Ostigard e, chissà, a sinistra Olivera (in dubbio), l'ultimo a rientrare ma chiamato agli straordinari per l'infortunio di Mario Rui. A centrocampo Zielinski da verificare, se non ce la farà con Anguissa e Lobotka ci sarà uno tra Cajuste, Gaetano ed Elmas. Davanti dovrebbe rientrare Osimhen (Raspadori in preallarme nel caso non faccia in tempo), uno con cui Mazzarri sta parlando molto in questi giorni, con i soliti Politano e Kvaratskhelia ai lati.