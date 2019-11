Incontro sul Var, Rizzoli confessa: "Si, in Napoli-Atalanta andava interrotto il gioco", Ancelotti: "Posso andare via!"

E' in corso a Roma, all'Hotel Parco dei Principi, il tanto atteso incontro tra capitani, allenatori e arbitri, per parlare dei tanti temi d'attualità legati in particolare al VAR. Scambio acceso di battute tra Rizzoli ed Ancelotti nel corso del meeting, con l'allenatore azzurro che domanda: “Avete sbagliato in Napoli-Atalanta?”, con la risposta di Rizzoli “Si andava interrotto il gioco”. Ecco che allora arriva la dura risposta del tecnico azzurro Ancelotti: “Ok dopo questo posso anche andare via. Mi basta sapere che avete sbagliato. Il problema principale è chi arbitra le partite. A volte l’impressione è che le partite vengano decise dal Var, ma secondo me è l’arbitro che deve decidere. Nelle designazioni so che Rocchi e Orsato arbitrano le gare, gli altri sono più condizionati. Può essere che un assistente Var con esperienza comanda. Voglio essere sicuro che sia l’arbitro a giudicare. Sulle situazione oggettive ok, ma su quelle non oggettive non può essere il Var a decidere”