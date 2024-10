Incredibile Buongiorno: svelata l'ultima gara in cui ha subito un dribbling

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:20 In primo piano

Superare Alessandro Buongiorno, di questi tempi, è una scelta che richiede coraggio. Nessuno ci riesce da 17 partite racchiuse in 237 giorni (fermi a domenica scorsa) di tentativi vani. L’ultimo dribbling l’ha subito il 26 gennaio a Cagliari - dove ha trovato il primo gol col Napoli - quando ancora vestiva la maglia del Torino.

Da allora, come rivelato dalla Lega Serie A con una statistica ufficiale dopo la gara col Monza, Buongiorno è un muro insuperabile, un marcatore attento, un leader: 1.513 minuti senza farsi mai superare in nessuna competizione per club. E vuole naturalmente continuare ad allungare questa striscia. Lo scrive il Corriere dello Sport.