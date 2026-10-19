Ultim'ora Infortunio Alisson, c'è di nuovo lesione: la nota della SSC Napoi

Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo. Una notizia che pesa sull’attacco di Allegri, già privo di Neres, e che arriva alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, in un momento in cui l’emergenza infortuni sembrava in fase di rientro.

Attacco decimato, ora le alternative sono contate

Il comunicato non indica i tempi di recupero, che dipenderanno dall’evoluzione del percorso riabilitativo, ma una lesione di medio grado prevede in genere uno stop di diverse settimane. Per il tecnico si apre quindi un nuovo problema: il reparto offensivo si riduce ulteriormente e le scelte si restringono a Højlund, Giovane, Lang e Lucca, con le rotazioni da gestire in un calendario che comprende Roma, Monza, Juventus e Porto. Il Napoli, a zero punti in Champions League dopo due giornate, non può permettersi altri passi falsi e dovrà trovare soluzioni nuove per sostituire uno dei suoi esterni offensivi, appena rientrato dopo un lungo periodo ai box.

Il comunicato ufficiale del Napoli

Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo.