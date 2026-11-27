Tuttonapoli Sassuolo-Napoli, probabili formazioni: Allegri riflette sul modulo, De Bruyne verso la panchina

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli: De Bruyne in dubbio, Max Allegri orientato verso il 4-3-3; Roberto D'Aversa punta su Berardi e Laurienté

Il Napoli torna in campo in Serie A dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester City in Champions League. Domenica 29 novembre alle ore 15:00, gli azzurri saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel match valido per la tredicesima giornata di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria contro il Torino, cerca il secondo successo consecutivo in Serie A per rilanciarsi in classifica. Dall'altra parte ci sarà la formazione di Roberto D'Aversa, in piena crisi di risultati e reduce da sei sconfitte consecutive.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri si presentano alla trasferta di Reggio Emilia dopo il successo per 1-0 contro il Torino e il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Manchester City. Una prestazione incoraggiante quella dell'Etihad Stadium, dove il Napoli è andato due volte in vantaggio grazie alle reti di Rasmus Hojlund e Noa Lang, prima di essere raggiunto dagli inglesi. In campionato, la formazione di Allegri occupa l'ottavo posto con 18 punti in dodici giornate, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. L'obiettivo è trovare continuità dopo un avvio di stagione molto negativo, approfittando anche del momento difficile del Sassuolo. Il tecnico azzurro potrebbe effettuare qualche cambio nell'undici iniziale, considerando le energie spese nella trasferta europea.

Come arriva il Sassuolo

Il Sassuolo attraversa il momento più difficile della propria stagione. La formazione neroverde ha raccolto appena 8 punti nelle prime dodici giornate, con due vittorie, due pareggi e otto sconfitte. Il cambio in panchina, con Roberto D'Aversa subentrato ad Alberto Aquilani, non ha ancora prodotto la svolta sperata: nell'ultimo turno è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, contro il Genoa. Particolarmente preoccupante il rendimento difensivo, con 31 gol subiti, peggior dato del campionato. In attacco, invece, il Sassuolo può contare sulla qualità di Domenico Berardi e Armand Laurienté, oltre a Sebastiano Esposito e Kieron Bowie, in ballottaggio per il ruolo di centravanti.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3. Tra i pali c'è Milinkovic-Savic, in difesa la certezza è Rrahmani, accanto a lui ballottaggio Beukema-Rafa Marin; sulla corsia sinistra agirà Olivera, a destra occhio all'opzione Favasuli per far rifiatare Spinazzola. A centrocampo, affidate a Gilmour le chiavi della regia, con Anguissa e McTominay da mezzali; De Bruyne non è al meglio e partirà dalla panchina. In attacco, il riferimento centrale resta Hojlund, con Politano e Noa Lang in suo supporto sugli esterni. Restano indisponibili Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos e Vergara.

Le ultime sul Sassuolo

Roberto D'Aversa ha scelto il 3-4-3 alla sua prima panchina con i neroverdi e dovrebbe continuare a seguire questa strada. Muric in porta, terzetto difensivo composto da Walukiewicz, Idzes e Candé, quest'ultimo in pole su Caleta-Car. Sugli esterni di centrocampo doppio ballottaggio Van der Brempt-Cinquegrano e Obrador-Doig, con i primi in vantaggio; in mezzo invece spazio a Matic e Thorstvedt. Nel tridente offensivo nessun dubbio su Berardi e Laurienté, mentre è testa a testa tra Sebastiano Esposito e Bowie per il ruolo di centravanti. Assenti Ismael Koné, Leysen, Boloca e Adzic, mentre restano da valutare le condizioni di Volpato e Bakola.

SASSUOLO (3-4-3) probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador; Berardi, Se. Esposito, Laurienté. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Ballottaggi: Candé-Caleta-Car 55-45%, Van der Brempt-Cinquegrano 60-40%, Obrador-Doig 55-45%, Esposito-Bowie 60-40%.

Indisponibili: Koné, Leysen, Boloca, Adzic, Bakola, Volpato (in dubbio)

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Spinazzola-Favasuli 55-45%, Beukema-Marin 55-45%

Indisponibili: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos, Vergara

Le statistiche chiave

Il Napoli ha vinto gli ultimi sette confronti di Serie A contro il Sassuolo, con un punteggio complessivo di 23-2. Gli azzurri hanno inoltre perso soltanto una delle dodici trasferte disputate contro i neroverdi nel massimo campionato, vincendo le ultime tre. La squadra di Allegri potrebbe conquistare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta in questa stagione. Il Sassuolo arriva invece da sei sconfitte consecutive e ha incassato 31 reti nelle prime dodici giornate, risultando la peggior difesa del torneo.

Dove seguirla

Diretta TV su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction e opinioni live su Radio Tutto Napoli