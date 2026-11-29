Live Beukema in conferenza: "L'approccio era giusto, siamo stati solidi! Mancata convinzione di fare male”

Sam Beukema analizza il pareggio contro il Sassuolo, la solidità difensiva e le difficoltà realizzative.

Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato 1-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

17.25 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto rammarico c'è per non averla vinta e quanta convinzione c'è di essere sulla strada giusta?

“Penso che anche l'approccio fosse giusto prima della partita. Il mister ha detto anche che questa era la nostra prossima partita più importante. L'approccio era giusto e ho visto anche una squadra solida oggi, che ovviamente voleva vincere. Abbiamo avuto le nostre occasioni, soprattutto nel secondo tempo, quando si è aperto un po' di più il campo. Il Sassuolo faceva più fatica a difendere nel secondo tempo, purtroppo non siamo riusciti a fare gol e mancava l'ultimo pezzo”.

Nel secondo tempo, con gli ingressi di Neres e Favasuli, avete cercato maggiormente gli uno contro uno. Cosa è mancato nella finalizzazione: cattiveria, precisione o rabbia?

“Secondo me è un misto di tutto: cattiveria, convinzione, prendere la decisione giusta. E poi ovviamente anche il loro portiere, bravo lui perché ha fatto qualche buona parata. Secondo me è un misto di tutto questo che hai detto anche tu”.

La fase difensiva è migliorata, è il secondo clean sheet consecutivo in campionato. Cosa serve per essere più cinici lì davanti?

“Ovviamente siamo contenti del secondo clean sheet di fila, questa è la base anche per essere solidi come squadra e lo facciamo con tutta la squadra, non solo con la difesa. Poi, come ho detto prima, abbiamo avuto i nostri momenti in cui potevamo fare gol, abbiamo creato qualche situazione pericolosa, però poi devi essere convinto anche di fare male, di fare gol, e questo mancava purtroppo oggi. Però alla fine siamo stati solidi”.

17.28 - Termina la conferenza stampa.