Live Sassuolo, D'Aversa in conferenza: "Le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi! Guida? Top, non era rigore"

Roberto D'Aversa elogia il Sassuolo dopo il pareggio contro il Napoli e analizza la crescita difensiva.

Al termine del match valido per la 13ª giornata di Serie A contro il Napoli, il tecnico del Sassuolo Roberto D'Aversa interverrà nella sala conferenze del Mapei Stadium per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.45 - Inizia la conferenza.

Quanto c'è in questo 0-0 per il Sassuolo?

"Difficilmente nella mia carriera ho fatto i complimenti ai ragazzi per uno 0-0 ma oggi c'è solo da elogiare i ragazzi perché abbiamo giocato da squadra. Se andiamo ad analizzare le palle gol quelle più clamorose le abbiamo avute noi ma è la prima volta che la squadra non prende gol, è la dimostrazione che questo può accadere se si va in campo con la giusta determinazione. Complimenti alla squadra per come si sta allenando, perché vogliono uscire da questa situazione. Nel campionato ci sono 4-5 partite fondamentali e questa era una di quelle. Chiaro che nel secondo tempo il Napoli per 20-25 minuti ha avuto il dominio del possesso ma mi gratificano per come la squadra ha fatto di tutto per non subire gol".

Muric migliore in campo. Hai il portiere?

"Pensavo di averlo già quando sono arrivato. Nel ruolo del portiere bisogna fare delle scelte. È un ruolo diverso, non possiamo giudicarlo per una singola posizione. È vero che nel finale gli è scappata la palla ma ne è andato a prendere tante, avere un portiere così coraggioso dà sicurezza a tutto il reparto. Chiaro che quando uno rischia così tanto può commettere un errore, ma bisogna continuare a lavorare provando a limare gli errori".

Quanto è soddisfatto della crescita che c'è stata dal Genoa a oggi? Era successo anche col Torino: quanto tempo serve per vedere il suo Sassuolo? Il pari è importante anche per le prossime tre gare? Sul mercato serve qualcosa, poco o tanto?

"Io difficilmente commento il mercato prima o durante, semmai lo commento alla fine se mi si chiede un giudizio. Quando sono arrivato a Torino c'era un solo infortunato che è rientrato subito, qui ho trovato diversi infortunati, senza i nazionali, e in nazionale abbiamo perso Adzic e Bakola, che oggi è rientrato e ha fatto vedere il suo valore. Questo è andato a discapito di una scelta tattica perché quando non c'erano le mezzali col Genoa abbiamo cambiato sistema tattico ma credo che la prestazione ci sia stata nonostante il 2-0. Io devo essere bravo a valutare la partita nella prestazione, tenendo in considerazione dei numeri importanti, se siamo la peggior difesa non possiamo non lavorare da questo punto di vista, ma migliorare questo aspetto significa anche cercare di vincere le gare sfruttando le caratteristiche tecniche di questa squadra, ma le capacità tecniche senza determinazione non servono. Berardi era infortunato, Doig e Thorstvedt non erano in condizione e stavano stringendo i tempi, Volpato è rientrato oggi, quando togli questi giocatori sicuramente ci vuole più tempo rispetto a Torino ma ci sono delle qualità per uscire da questa situazione, dobbiamo lavorare, pensare alla partita di giovedì dove avrò la possibilità di utilizzare chi ha giocato meno o ridare la condizione a chi rientra da un problema fisico, comunque bisogna far ritornare l'autostima che c'era all'inizio ma un passettino alla volta arriveremo a fare il nostro".

Si è vista una squadra applicata. Berardi e Laurienté hanno fatto molto bene, anche Dominguez e Bakola. Quanto può essere significativo questo punto a livello morale per il prosieguo?

"Durante l'arco del campionato ci sono delle gare fondamentali, sia per la classifica, sia per l'autostima. Chi è entrato ha fatto bene ed è importante, più scelte hai a disposizione, più hai un vantaggio. Dominguez ha fatto meglio nella parte finale che nei primi minuti ma perché c'erano ritmi veloci e non era semplice. Una squadra ha bisogno di tutti".

Caleta-Car era apparso in difficoltà nelle uscite precedenti. Come lo ha trovato e che lavoro ha fatto?

"Quando sono arrivato lui era in nazionale. La valutazione del giocatore, finché lo si vede in tv, non è la stessa quando alleni un giocatore. Secondo me è un giocatore forte, l'ho avuto a disposizione tutta la settimana, ed è bravo anche in costruzione. Quando una squadra viene da tante sconfitte l'autostima viene meno perché il risultato poi ti dà coraggio. Caleta-Car può giocare a 4 o a 3, a destra o a sinistra. Dobbiamo solo conoscerci meglio, come per tutti, la valutazione reale la vedi allenandoli".

Questa è la consapevolezza che lei cercava nel Sassuolo e che potrebbe dare il là ai prossimi tre appuntamenti?

"Nel calcio di oggi esistono le due fasi, la dimostrazione è che pur avendo caratteristiche offensive, Laurienté seguiva Spinazzola, Berardi idem, e non significa essere meno lucido poi nella fase offensiva. I ragazzi devono capire che se non si ".

Come valuta la prestazione arbitrale di Guida? Come giudica l'ultimo episodio?

"La partita di oggi sta a certificare che quello che ho detto ieri è tutto giusto, perché dopo due anni che un arbitro che per motivi extra-calcio non arbitra il Napoli e fa una prestazione perfetta, non vedo il motivo per cui una palla che tocca il petto prima e poi il braccio ravvicinato, non vedo perché il VAR debba richiamare l'arbitro, lui è andato avanti con la scelta di campo giusta, confermando di essere uno dei migliori arbitri in circolazione e non lo dico perché non ha fischiato il rigore alla fine".

17.59 - Termina la conferenza.