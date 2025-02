Inter ko, Cds: "E' stato un miracolo, la Fiorentina era in 12! E Inzaghi..."

"È stato un miracolo, non una vittoria. Simone Inzaghi probabilmente non aveva calcolato i poteri del sovrannaturale ma si è scontrato con una realtà ingestibile: la Fiorentina giocava in 12": è questo il commento del Corriere dello Sport sulla gara del Franchi vinta dalla Fiorentina 3-0 contro l'Inter di Inzaghi che ora resta a -3 dall'Inter. Una gara decisa dai gol di Ranieri e dalla doppietta dell'ex centravanti della Juventus, Moise Kean. Grande protagonista l'attaccante italiano.

"Undici calciatori fantastici in campo, più Edoardo Bove in panchina a guidarli e incitarli. Non poteva l’Inter fermare il fluido magico di un cerchio che aspettava da due mesi di chiudersi. Certo, perdere così non era prevedibile. E dopo questo 0-3 sonoro e stonato, la sconfitta più netta in Serie A da 6 anni e la prima in assoluto dal derby d'andata, rimpiange di non vedere più il famoso asterisco in classifica: adesso i punti di ritardo dal Napoli sono davvero tre".