Klopp e l'elogio a Zielinski: nel 2016 lo avrebbe voluto a Liverpool

Jurgen Klopp ha elogiato Zielinski ieri in conferenza stampa: "Lui è uno degli storici e la squadra la si può costruire attorno a lui"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jurgen Klopp ha elogiato Piotr Zielinski ieri in conferenza stampa: "Lui è uno degli storici e la squadra la si può costruire attorno a lui". Parole di stima non casuali. Il tecnico tedesco, infatti, avrebbe voluto avere con sé il polacco nell'estate del 2016, quella della lunga trattativa con l'Udinese per il polacco. Zielinski era tentato proprio dai Reds, ma la società non accontentò il proprio allenatore ritenendo eccessiva la richiesta friulana di 15 milioni di euro. Così Zielinski accettò Napoli ma Klopp le sue qualità le ha sempre apprezzate e lo ha ribadito anche in conferenza stampa. Un attestato di stima che può solo fargli bene in vista di una partita così importante come quella di stasera.