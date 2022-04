La bugia più grande che nessuno deve più dire

Dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per registrare un nuovo flop europeo da parte del Napoli

Il Napoli è al sicuro in Champions League. Non esiste bugia peggiore di questa. Perché la classifica parla: la Roma è a nove punti, lunedì affronterà il Napoli e in caso di vittoria, da scongiurare ma oggi ipotesi possibile come la vittoria e il pareggio, si porterebbe a sei punti di distanza a cinque giornate dalla fine del campionato. Dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per registrare un nuovo flop europeo da parte del Napoli, ma dai numeri non si sfugge e ad oggi la squadra allenata da Spalletti deve sentirsi ancora in bilico per l'obiettivo minimo stagionale. La Champions resta ad un passo, il Napoli si qualificherà presto salvo sorprese, per ora resiste l'incertezza aritmetica e una squadra che perde cinque gare interne - comunque in lotta per lo scudetto, a proposito dei numeri - non deve sentirsi sazia né arrivata.